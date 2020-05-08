Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина рассказала о тренировках на карантине

Касаткина рассказала о тренировках на карантине
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих буднях на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса. В настоящее время россиянка находится в Барселоне (Испания).

«Первые дни на карантине просыпалась нормально, в 9. Потом время перевели, стала просыпаться в 10:00, 10:30. Потом завтракаю. Потом у меня всё неторопливо. Часа через полтора-два — фитнес. Делаю укрепляющие упражнения, с резинками всякие упражнения. Потом на паркинге делаем имитации, бегаем. Во время имитации мяч не используется. Но на паркинге есть стенка без машин, там я играю с мячом.

Что буду делать, когда закончится карантин? Буду гулять по пляжу, наслаждаться жизнью. Что больше всего бесит на карантине? Иногда возникает чувство: «Блин, что бы такого поделать?» — сказала Касаткина на YouTube-канале «Один дома».

Дарья Касаткина — о жизни на карантине: есть испанское вино и мои чипсики, «доритос» люблю
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020