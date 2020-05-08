Касаткина рассказала о тренировках на карантине

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих буднях на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса. В настоящее время россиянка находится в Барселоне (Испания).
«Первые дни на карантине просыпалась нормально, в 9. Потом время перевели, стала просыпаться в 10:00, 10:30. Потом завтракаю. Потом у меня всё неторопливо. Часа через полтора-два — фитнес. Делаю укрепляющие упражнения, с резинками всякие упражнения. Потом на паркинге делаем имитации, бегаем. Во время имитации мяч не используется. Но на паркинге есть стенка без машин, там я играю с мячом.
Что буду делать, когда закончится карантин? Буду гулять по пляжу, наслаждаться жизнью. Что больше всего бесит на карантине? Иногда возникает чувство: «Блин, что бы такого поделать?» — сказала Касаткина на YouTube-канале «Один дома».
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