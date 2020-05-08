Сын Борга будет тренироваться в академии Надаля
Лео Борг, сын легендарного шведского теннисиста Бьорна Борга, сообщил, что экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предложил ему тренироваться в своей академии. Борг планирует тренироваться там две недели каждый месяц. Ещё две недели он будет проводить в Гётеборге (Швеция), сообщает журналист Майкл Самульски со ссылкой на шведское издание Sport Expressen.
16-летний Лео Борг считается одним из самых перспективных теннисистов Швеции. В 2018 году он в 15-летнем возрасте принимал участие в квалификации к турниру в Стокгольме.
По мнению бывшего шведского теннисиста Матса Виландера, Лео может добиться больших успехов. Сам юниор планирует в ближайшее время сосредоточиться на челленджерах и турнирах ATP.
Виландер: Лео Борг в будущем может выиграть турнир «Большого шлема»
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