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Сын Борга будет тренироваться в академии Надаля

Сын Борга будет тренироваться в академии Надаля
Теннис / ATP 0

Лео Борг, сын легендарного шведского теннисиста Бьорна Борга, сообщил, что экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предложил ему тренироваться в своей академии. Борг планирует тренироваться там две недели каждый месяц. Ещё две недели он будет проводить в Гётеборге (Швеция), сообщает журналист Майкл Самульски со ссылкой на шведское издание Sport Expressen.

16-летний Лео Борг считается одним из самых перспективных теннисистов Швеции. В 2018 году он в 15-летнем возрасте принимал участие в квалификации к турниру в Стокгольме.

По мнению бывшего шведского теннисиста Матса Виландера, Лео может добиться больших успехов. Сам юниор планирует в ближайшее время сосредоточиться на челленджерах и турнирах ATP.

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