Виктория Азаренко — об играх с сыном: Лео всё время хочет побеждать

Экс первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как играет со своим трёхлетним сыном Лео во время карантина.



«Прошёл всего месяц, как мы постоянно играем на карантине, но уже проявляется его любовь к соперничеству. Не знаю, откуда это взялось. Лео всё время хочет побеждать. С ним невозможно играть, если он не побеждает. Для меня это некоторый вызов, потому что мне тоже нравится выигрывать. Но мне приходится притворяться, что я постоянно проигрываю. Честно говоря, это сводит меня с ума», — рассказала Азаренко в интервью Tennis Channel.

Сына Лео Виктория родила 20 декабря 2016 года в Лос-Анджелесе.

Азаренко — олимпийская чемпионка 2012 года в миксте с Максимом Мирным и бронзовый призёр Игр в одиночном разряде, она дважды выигрывала Australian Open в одиночном разряде.