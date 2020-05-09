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Надаль: не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Но карьеру не завершаю

Надаль: не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Но карьеру не завершаю
Теннис / ATP 0

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что сейчас ему не до раздумий о теннисе, но завершать карьеру не планирует.

«Сомневаюсь, что на мне пауза отразится сильнее, чем на других теннисистах. Последствия для меня и коллег будут одинаковыми, по крайней мере для тех, кто в возрасте. Прогресс требует огромных усилий, дисциплины и желания. Уверен, у меня есть все эти качества, но не знаю, увидите ли вы меня на „Ролан Гаррос“ в этом году. Склоняюсь даже к тому, что мы вовсе больше не будем играть в этом году, хотя надеюсь, что в в этом ошибаюсь.

Не думаю, что пауза может привести к окончанию карьеры. В Испании каждый день умирало по 800–900 человек, это намного важнее. В такое время не до раздумий о „Ролан Гаррос“, Уимблдоне, US Open. Спорт вернётся, когда это будет возможно. Но пока не планирую завершать карьеру», — приводит слова Надаля Lavoz de Galicia.

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