Надаль: не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Но карьеру не завершаю

Испанец Рафаэль Надаль заявил, что сейчас ему не до раздумий о теннисе, но завершать карьеру не планирует.



«Сомневаюсь, что на мне пауза отразится сильнее, чем на других теннисистах. Последствия для меня и коллег будут одинаковыми, по крайней мере для тех, кто в возрасте. Прогресс требует огромных усилий, дисциплины и желания. Уверен, у меня есть все эти качества, но не знаю, увидите ли вы меня на „Ролан Гаррос“ в этом году. Склоняюсь даже к тому, что мы вовсе больше не будем играть в этом году, хотя надеюсь, что в в этом ошибаюсь.



Не думаю, что пауза может привести к окончанию карьеры. В Испании каждый день умирало по 800–900 человек, это намного важнее. В такое время не до раздумий о „Ролан Гаррос“, Уимблдоне, US Open. Спорт вернётся, когда это будет возможно. Но пока не планирую завершать карьеру», — приводит слова Надаля Lavoz de Galicia.