Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Агент Шараповой: часто игроки просто не умеют себя продавать. У некоторых ужасные агенты

Агент Шараповой: часто игроки просто не умеют себя продавать. У некоторых ужасные агенты
Теннис / ATP 0

Агент Макс Айзенбад, работающий с россиянкой Марией Шараповой на протяжении почти всей её карьеры, рассказал о проблемах, которые видит у многих нынешних теннисисток и теннисистов.

«Агент очень важен для каждого из теннисных игроков. Мы занимаемся строительством личного бренда человека. Работаю с теми, кто доверяет мне и готов передать все свои дела вне корта, но не все теннисисты согласны на такое.

Часто игроки просто не умеют продавать себя. Могу сказать, что у некоторых ребят агенты просто ужасные. Это сразу бросается в глаза, например по тому, как плохо они ведут соцсети. А ведь это не менее важно, чем удар с форхенда. Если хочешь получать хорошие деньги, нужно выкладываться не только на корте», — приводит слова Айзенбада Sports Illustrated.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020