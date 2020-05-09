Агент Шараповой: часто игроки просто не умеют себя продавать. У некоторых ужасные агенты

Агент Макс Айзенбад, работающий с россиянкой Марией Шараповой на протяжении почти всей её карьеры, рассказал о проблемах, которые видит у многих нынешних теннисисток и теннисистов.



«Агент очень важен для каждого из теннисных игроков. Мы занимаемся строительством личного бренда человека. Работаю с теми, кто доверяет мне и готов передать все свои дела вне корта, но не все теннисисты согласны на такое.



Часто игроки просто не умеют продавать себя. Могу сказать, что у некоторых ребят агенты просто ужасные. Это сразу бросается в глаза, например по тому, как плохо они ведут соцсети. А ведь это не менее важно, чем удар с форхенда. Если хочешь получать хорошие деньги, нужно выкладываться не только на корте», — приводит слова Айзенбада Sports Illustrated.