Агент Шараповой: часто игроки просто не умеют себя продавать. У некоторых ужасные агенты

Агент Макс Айзенбад, работающий с россиянкой Марией Шараповой на протяжении почти всей её карьеры, рассказал о проблемах, которые видит у многих нынешних теннисисток и теннисистов.
«Агент очень важен для каждого из теннисных игроков. Мы занимаемся строительством личного бренда человека. Работаю с теми, кто доверяет мне и готов передать все свои дела вне корта, но не все теннисисты согласны на такое.
Часто игроки просто не умеют продавать себя. Могу сказать, что у некоторых ребят агенты просто ужасные. Это сразу бросается в глаза, например по тому, как плохо они ведут соцсети. А ведь это не менее важно, чем удар с форхенда. Если хочешь получать хорошие деньги, нужно выкладываться не только на корте», — приводит слова Айзенбада Sports Illustrated.
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