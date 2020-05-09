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Мартин: Джоковича считали третьим лишним, но он добился огромных успехов

Мартин: Джоковича считали третьим лишним, но он добился огромных успехов
Теннис / ATP 0

Бывший американский теннисист Тодд Мартин, после завершения карьеры некоторое время тренировавший серба Новака Джоковича, оценил его игру и действия на корте швейцарца Роджера Федерера.

«Игра Роджера доставляет мне эстетическое удовольствие. Приятно смотреть на него и на подаче, и на приёме, и в атаке, и в обороне. Каждое его движение выглядит просто великолепно.

Но если Новак в хорошей форме, сконцентрирован и уверен в себе, то, с моей точки зрения, победить его нереально. Он играет лучше, чем кто-либо в мире. Его атлетизм невероятен. Никто не играл на приёме так, как он. Новак великолепно умеет перехватывать инициативу и «гасить» мощнейшие подачи соперников.

Работал с ним и знаю, что его настрой позволяет пробивать стены. Даже не на пике формы он может побеждать за счёт бойцовских качеств. Джокович добился огромных успехов, хотя сначала болельщики считали его третьим лишним", — приводит слова Мартина Tennis 365.

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