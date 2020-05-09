Лопес: есть небольшая вероятность проведения «Мастерса» в Мадриде в конце года

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, являющийся также директором «Мастерса» в Мадриде, считает, что есть небольшой шанс проведения турнира в конце этого года. Соревнования должны были пройти с 1 по 10 мая и предшествовать «Мастерсу» в Риме, а также «Ролан Гаррос».



«Есть небольшая вероятность, что нам удастся провести турнир в конце года. Если не получится, будем ждать следующего года. Очень грустно, но все понимают это решение — игроки, спонсоры, болельщики. Здоровье прежде всего. Пока что мы организовали виртуальный турнир, заинтересовавший многих топ-игроков. Интересно, что Бертенс является действующей чемпионкой настоящего „Мастерса“ и при этом выиграла виртуальный.



Я не слишком оптимистичен относительно возвращения тенниса в ближайшее время. У нас есть проблема, которой нет в других видах спорта, — теннис охватывает слишком много стран. На каждом турнире выступают игроки из разных частей света. Нужно, чтобы снова открылись все страны мира, иначе теннисисты не смогут свободно путешествовать. Нельзя допускать, чтобы игроки были в неравных условиях. Думаю, теннис будет одним из последних видов спорта, которые вернутся», — сказал Лопес на испанском телеканале Antena 3.

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