Карен Хачанов рассказал о своих прадедах-фронтовиках

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своих прадедах. Танкист Игорь Воробьёв не дожил до дня Победы менее двух месяцев. При попытке спасти товарища из горящего танка, был убит фашистским снайпером. Меджлум Хачанов был тяжело ранен в августе 1941 года, долго лечился. В 1942 году был комиссован и переведён на службу в МВД. Давид Сильверман-Лернер прошёл всю войну с июля 1941 года по сентябрь 1945-го.

«День Победы — главный праздник для нашей страны. Ровно 75 лет назад советский народ победил фашизм. Война пришла в каждый дом, затронула абсолютно всех. 9 мая — важнейшая дата. Это день памяти и благодарности за мирное небо над головой. С праздником! С Днем Великой Победы!», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Карена Хачанова.