На выставочном турнире в Германии состоялись матчи третьего игрового дня
В Германии продолжается выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series-2. Накануне, 9 мая, там состоялись матчи третьего игрового дня. В соответствии с правилами турнир проходит по круговой системе, в нём участвуют 12 теннисистов.
После третьего игрового дня лидируют немцы Дастин Браун, Янник Ханфман и Даниэль Альтмайер. В топ-5 также входят немец Тим Пюц и представитель Великобритании Ян Хоински.
Этот выставочный турнир является уже вторым, который проводится в Германии. Победителем первого турнира стал Ханфман, обыгравший в финале Брауна.
Турнир продлится до 12 мая. Соревнования проходят при закрытых трибунах, а самим теннисистам запрещено обмениваться рукопожатиями из-за угрозы заразиться коронавирусом.
На выставочном турнире в Германии состоялись матчи второго игрового дня
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