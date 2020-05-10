Райлли Опелка выиграл групповой этап выставочного турнира MyUTR Pro Match Series в США

В США завершился групповой этап выставочного турнира MyUTR Pro Match Series, состоящий из четырёх участников, в числе которых два американца — Райлли Опелка и Томми Пол, а также представитель Польши Хуберт Хуркач и серб Миомир Кецманович.

9 мая состоялись три встречи на турнире. Серб Миомир Кецманович одержал две победы – над Хубертом Хуркачем (4:3, 4:0) и Томми Полом (3:4, 4:1, 4:1), а Райлли Опелка, выигравший две встречи на старте турнира, уступил Хуберту Хуркачу (2:4, 4:1, 2:4).

Лучшим по итогам группового этапа стал Райлли Опелка, вторую строчку занял Миомир Кецманович, третью – Хуберт Хуркач, а замкнул четвёрку – Томми Пол, не одержавший ни одной победы на турнире.

Сегодня, 10 мая, на турнире состоится финальный матч и встреча за третье место.