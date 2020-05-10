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Райлли Опелка выиграл групповой этап выставочного турнира MyUTR Pro Match Series в США

Райлли Опелка выиграл групповой этап выставочного турнира MyUTR Pro Match Series в США
Теннис / ATP 0

В США завершился групповой этап выставочного турнира MyUTR Pro Match Series, состоящий из четырёх участников, в числе которых два американца — Райлли Опелка и Томми Пол, а также представитель Польши Хуберт Хуркач и серб Миомир Кецманович.

9 мая состоялись три встречи на турнире. Серб Миомир Кецманович одержал две победы – над Хубертом Хуркачем (4:3, 4:0) и Томми Полом (3:4, 4:1, 4:1), а Райлли Опелка, выигравший две встречи на старте турнира, уступил Хуберту Хуркачу (2:4, 4:1, 2:4).

Лучшим по итогам группового этапа стал Райлли Опелка, вторую строчку занял Миомир Кецманович, третью – Хуберт Хуркач, а замкнул четвёрку – Томми Пол, не одержавший ни одной победы на турнире.

Сегодня, 10 мая, на турнире состоится финальный матч и встреча за третье место.

MyUTR Pro Match Series (м) 2020. Турнирная сетка
MyUTR Pro Match Series (м). Группа
08 мая 2020, пятница. 23:00 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 2 		0  
4 7 		4  
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
MyUTR Pro Match Series (м). Группа
09 мая 2020, суббота. 19:15 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		1 4
2 		4 2
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
MyUTR Pro Match Series (м). Группа
09 мая 2020, суббота. 20:40 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 8 		1 1
3 6 		4 4
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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