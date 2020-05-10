«Ролан Гаррос» может пройти без зрителей

Президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли допустил, что Открытый чемпионат Франции — 2020 может быть проведён при закрытых трибунах. Напомним, из-за пандемии коронавируса, грунтовый турнир предварительно перенесён на осень.
«Мы не исключаем никаких вариантов. Сейчас нам сильно не хватает информации, поэтому не хочется давать какие-то заведомо ложные прогнозы.
Если проводить турнир без зрителей, то в любом случае это будет интересно для организаторов. Как бы там ни было, существуют спонсоры и права на трансляцию», — цитирует Джудичелли AFP.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
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