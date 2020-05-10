Надаль не против провести с Кирьосом совместный прямой эфир в «Инстаграме»

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль ответил на предложение австралийца Ника Кирьоса провести совместный лайв в «Инстаграме».



«В принципе, не против провести эфир с Ником. Но нужно понимать, что мы из разных поколений. Думаю, ему было бы намного веселее общаться с кем-то его возраста и стиля», — цитирует Надаля Sportskeeda со ссылкой на La Voz de Galicia.



Между спортсменами сложились непростые отношения. Теннисисты не раз критически высказывались в отношении друг друга. Их матч во втором круге Уимблдона-2019 не обошёлся без скандала: Кирьос намеренно пробил мячом в Надаля. В этом году на Australian Open Кирьос пародировал традиционные ритуалы Надаля перед выполнением подачи. Несмотря на это, Кирьос заявлял, что с Надалем у него взаимное уважение.

Надаль встретился с Федерером и Марреем в эфире «Инстаграма». Зрители были в восторге