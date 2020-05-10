Возняцки: Серена предлагала доиграть сезон до конца, выступая только в паре с ней

Экс первая ракетка мира из Дании Каролина Возняцки вспомнила парный турнир в Окленде, на котором она выступала в дуэте с подругой Сереной Уильямс. Девушки дошли до финала, где уступили американкам Тэйлор Таунсенд и Айше Мухаммад.



«Тот турнир стал одним из самых весёлых в моей карьере. Мы много общались с Сереной, и я подумала, что нам нужно было сыграть вместе намного раньше.



Серена даже предложила мне доиграть до конца года и весь сезон выступать лишь в паре. Я отказалась, ведь не была готова продолжать тренировки только ради парных турниров», — цитирует Каролину Tennis Channel.



Напомним, 29-летняя уроженка Оденсе провела последний профессиональный матч на Australian Open 2020. Последние годы она страдала от ревматоидного артрита.



18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор не известно, когда точно возобновится сезон.

Возняцки объявила о переносе прощального матча, в котором она сыграет с С. Уильямс