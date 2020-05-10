Опелка обыграл Кецмановича в финале выставочного турнира MyUTR Pro Match Series в США
В США завершился выставочный турнир MyUTR Pro Match Series, состоящий из четырёх участников, в числе которых два американца — Райлли Опелка и Томми Пол, а также представитель Польши Хуберт Хуркач и теннисист из Сербии Миомир Кецманович.
Победивший на групповом турнире Опелка стал обладателем и главного приза соревнований. В финальном матче он обыграл Кецмановича со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Третье место досталось Хуркачу, который выиграл у Пола — 4:1, 0:4, 4:1.
Томми Пол стал единственным теннисистом, не одержавшим ни одной победы на турнире, — американец проиграл четырежды.
Ранее стало известно, что в конце мая в Австрии пройдёт выставочный турнир с участием третьей ракетки мира Доминика Тима.
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