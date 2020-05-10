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Опелка обыграл Кецмановича в финале выставочного турнира MyUTR Pro Match Series в США

Опелка обыграл Кецмановича в финале выставочного турнира MyUTR Pro Match Series в США
Теннис / ATP 0

В США завершился выставочный турнир MyUTR Pro Match Series, состоящий из четырёх участников, в числе которых два американца — Райлли Опелка и Томми Пол, а также представитель Польши Хуберт Хуркач и теннисист из Сербии Миомир Кецманович.

Победивший на групповом турнире Опелка стал обладателем и главного приза соревнований. В финальном матче он обыграл Кецмановича со счётом 4:3 (7:2), 2:4, 4:2. Третье место досталось Хуркачу, который выиграл у Пола — 4:1, 0:4, 4:1.

Томми Пол стал единственным теннисистом, не одержавшим ни одной победы на турнире, — американец проиграл четырежды.

Ранее стало известно, что в конце мая в Австрии пройдёт выставочный турнир с участием третьей ракетки мира Доминика Тима.

MyUTR Pro Match Series (м). Финал
09 мая 2020, суббота. 23:30 МСК
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 7 		2 4
3 2 		4 2
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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