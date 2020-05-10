Веснина приняла участие в челлендже, придуманном Марреем

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина приняла участие в челлендже британского теннисиста Энди Маррея.
Энди и его жена Ким запустили челлендж, в котором предлагают известным личностям из мира тенниса и их вторым половинкам потренироваться в технике владения мячом. Их задача — на двоих выполнить 100 ударов по мячу, не дав ему опуститься на землю.
«Энди, мы приняли участие в твоём челлендже. Сразу предупреждаю, никто не пострадал на съёмках этого видео. Кто с нами?» — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме», бросив вызов Карену Хачанову, Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Анастасии Павлюченковой, Дарье Касаткиной и Дмитрию Турсунову.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В ноябре 2015 года Веснина вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова и спустя три года родила дочь.
- 10 мая 2020
-
18:14
-
16:58
-
16:17
-
14:38
-
11:59
-
10:59
-
09:34
-
05:22
-
02:53
- 9 мая 2020
-
23:30
-
20:47
-
17:20
-
15:54
-
13:19
-
12:39
-
11:04
-
09:42
-
01:23
-
00:32
- 8 мая 2020
-
23:46
-
19:41
-
18:04
-
16:50
-
16:37
-
16:20
-
16:13
-
15:47
-
15:29
-
14:51
-
14:23
-
14:08
-
13:30
-
12:47
-
12:29
-
11:10