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Веснина приняла участие в челлендже, придуманном Марреем

Веснина приняла участие в челлендже, придуманном Марреем
Теннис / WTA 0

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина приняла участие в челлендже британского теннисиста Энди Маррея.

Энди и его жена Ким запустили челлендж, в котором предлагают известным личностям из мира тенниса и их вторым половинкам потренироваться в технике владения мячом. Их задача — на двоих выполнить 100 ударов по мячу, не дав ему опуститься на землю.

«Энди, мы приняли участие в твоём челлендже. Сразу предупреждаю, никто не пострадал на съёмках этого видео. Кто с нами?» — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме», бросив вызов Карену Хачанову, Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Анастасии Павлюченковой, Дарье Касаткиной и Дмитрию Турсунову.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В ноябре 2015 года Веснина вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова и спустя три года родила дочь.

Энди Маррей и его жена запустили челлендж и бросили вызов чете Федереров
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