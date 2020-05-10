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Теннисный центр в Ухане возобновил работу с 1 мая

Теннисный центр в Ухане возобновил работу с 1 мая
Теннис / ATP 0

Теннисный центр Optics Valley International Tennis Centre в Ухане возобновил работу и открыл двери для посетителей без ограничений с 1 мая, сообщается в официальном «твиттере» турнира WTA Premier 5 Wuhan Open.

Напомним, что Ухань был эпицентром распространения коронавируса. Теннисный сезон был остановлен в начале марта начиная с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. По договорённости ATP, WTA и ITF турниры не возобновятся до 13 июля. Проведение турнира Wuhan Open запланировано с 27 сентября по 3 октября.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» Wuhan Open.

На 9 мая в мире выявлено более 4 млн человек, заболевших коронавирусом. 1,375 млн выздоровели, в 279 тысячах случаев зафиксирован летальный исход.

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