Калинская: мы с Кирьосом расстались

Российская теннисистка Анна Калинская объявила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» о расставании с австралийцем Ником Кирьосом.

Анна ответила на вопрос подписчика, встречается ли она с Кирьосом.

«Нет! Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что здесь есть его фанаты, и это классно, но я не собираюсь разговаривать о нём. Проявите немного уважения и ко мне. Спасибо», — написала Калинская.

В марте Калинскую и Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика). Паре приписали возобновление романа.

Ранее 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой. В конце 2019 года их отношения испортились, а в этом году они вновь стали появляться на публике вместе.