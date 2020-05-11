«Я бы предпочла есть целый день». Мария Шарапова показала, как тренируется дома

Российская теннисистка Мария Шарапова показала на своей странице в «Инстаграме», как тренируется в домашних условиях.
«Если честно, я не привыкла заниматься спортом сама, без указаний и поправок от тренера, без других спортсменов, находящихся со мной в одном зале. В последние семь недель я сформировала хорошую привычку — тренироваться с онлайн-уроками. Я бы предпочла есть целый день, но давайте не будем забывать, что сейчас тело нуждается в дополнительной дисциплине. А как вы остаётесь в форме?» — написала Шарапова.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема». За карьеру россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде.
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