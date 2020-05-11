Президент Алжира пообещал поддержать 620-ю ракетку мира после её обращения к Тиму

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал оказать поддержку 620-й ракетке мира Инес Иббу после её обращения к австрийцу Доминику Тиму.

«Алжир не может потерять такой спортивный талант, как Инес Иббу. Она очень молода и талантлива в том виде спорта, в котором алжирцы редко добиваются успеха. Министерство молодёжи и спорта окажет вам поддержку в срочном порядке. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Желаю успеха», — написал Теббун на своей странице в "Фейсбуке".

Тим резко высказался об идее поддержать низкорейтинговых теннисистов финансово во время пандемии коронавируса. Иббу записала видеообращение к австрийцу, в котором рассказала о сложностях жизни низкорейтинговых теннисистов из африканских стран.