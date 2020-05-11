Президент Алжира пообещал поддержать 620-ю ракетку мира после её обращения к Тиму
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал оказать поддержку 620-й ракетке мира Инес Иббу после её обращения к австрийцу Доминику Тиму.
«Алжир не может потерять такой спортивный талант, как Инес Иббу. Она очень молода и талантлива в том виде спорта, в котором алжирцы редко добиваются успеха. Министерство молодёжи и спорта окажет вам поддержку в срочном порядке. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Желаю успеха», — написал Теббун на своей странице в "Фейсбуке".
Тим резко высказался об идее поддержать низкорейтинговых теннисистов финансово во время пандемии коронавируса. Иббу записала видеообращение к австрийцу, в котором рассказала о сложностях жизни низкорейтинговых теннисистов из африканских стран.
«У тебя не просили ничего, кроме капли уважения». 620-я ракетка мира обратилась к Тиму
Читайте также
- 11 мая 2020
-
14:16
-
13:23
-
12:36
-
11:45
-
11:23
-
10:23
-
09:50
-
09:39
-
09:12
-
07:07
- 10 мая 2020
-
23:48
-
23:09
-
19:40
-
18:14
-
16:58
-
16:17
-
14:38
-
11:59
-
10:59
-
09:34
-
05:22
-
02:53
- 9 мая 2020
-
23:30
-
20:47
-
17:20
-
15:54
-
13:19
-
12:39
-
11:04
-
09:42
-
01:23
-
00:32
- 8 мая 2020
-
23:46
-
19:41
-
18:04
Партнерский контент