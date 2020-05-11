«Пообещай хорошо себя вести». Маррей и Кирьос проведут совместный эфир в «Инстаграме»

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисит Энди Маррей и австралиец Ник Кирьос проведут совместный прямой эфир в «Инстаграме».
Под новой публикацией в «инстаграме» Маррея Кирьос оставил комментарий: «Мазз, проведём прямой эфир? Подурачимся немного. Давай устроим это».
Маррей ответил: «Я в деле, только если пообещаешь хорошо себя вести».
Позже Кирьос написал в "Твиттере", что эфир состоится в субботу, начало — в 17:00 мск.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Ранее Кирьос предложил провести совместный «лайв» испанцу Рафаэлю Надалю. Надаль ответил на предложение и заявил, что не против.
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