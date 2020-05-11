Маттео Берреттини: предпочёл бы помогать больницам и нуждающимся, а не теннисистам
Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини прокомментировал идею серба Новака Джоковича, который предложил помогать низкорейтинговым теннисистам финансово во время пандемии коронавируса.
«Мы писали Новаку, он сказал, что это необязательно. Я бы предпочёл помогать в более сложных ситуациях: больницам, нуждающимся семьям, а не теннисистам.
Но есть много игроков, которым нужна помощь, которые уходят в долги. Это очень хороший проект, который показывает, что теннисисты заботятся о своих коллегах», — приводит слова Берреттини L’Équipe.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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