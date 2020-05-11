Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маттео Берреттини: предпочёл бы помогать больницам и нуждающимся, а не теннисистам

Маттео Берреттини: предпочёл бы помогать больницам и нуждающимся, а не теннисистам
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини прокомментировал идею серба Новака Джоковича, который предложил помогать низкорейтинговым теннисистам финансово во время пандемии коронавируса.

«Мы писали Новаку, он сказал, что это необязательно. Я бы предпочёл помогать в более сложных ситуациях: больницам, нуждающимся семьям, а не теннисистам.

Но есть много игроков, которым нужна помощь, которые уходят в долги. Это очень хороший проект, который показывает, что теннисисты заботятся о своих коллегах», — приводит слова Берреттини L’Équipe.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

«У тебя не просили ничего, кроме капли уважения». 620-я ракетка мира обратилась к Тиму
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020