Лендл: пока Федерер лидирует в гонке на звание величайшего теннисиста в истории

Бывшая первая ракетка мира Иван Лендл поделился мнением о лучших игроках в истории тенниса. Лендл считает, что лучшим пока можно назвать Роджера Федерера, являющегося рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Это спор между Новаком Джоковичем, Рафой Надалем и Роджером Федерером. Кто из них в итоге выиграет больше турниров «Большого шлема», тот и может считаться лучшим.

Пока что лидирует Роджер, но гонка ещё не закончена. Когда они завершат карьеру, можно будет судить. Но пока гонка ещё далека от завершения. Я не буду пока делать выводы. И не стоит путать титул самого популярного игрока и самого великого в истории», — цитирует Лендла Tennis World USA со ссылкой на Channel Nine.