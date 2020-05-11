Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Лендл: пока Федерер лидирует в гонке на звание величайшего теннисиста в истории

Лендл: пока Федерер лидирует в гонке на звание величайшего теннисиста в истории
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира Иван Лендл поделился мнением о лучших игроках в истории тенниса. Лендл считает, что лучшим пока можно назвать Роджера Федерера, являющегося рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Это спор между Новаком Джоковичем, Рафой Надалем и Роджером Федерером. Кто из них в итоге выиграет больше турниров «Большого шлема», тот и может считаться лучшим.

Пока что лидирует Роджер, но гонка ещё не закончена. Когда они завершат карьеру, можно будет судить. Но пока гонка ещё далека от завершения. Я не буду пока делать выводы. И не стоит путать титул самого популярного игрока и самого великого в истории», — цитирует Лендла Tennis World USA со ссылкой на Channel Nine.

Лендл: травмы Джоковича и Федерера — расплата за финал Уимблдона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020