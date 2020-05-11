«Плачешь в душе, чувствуешь себя ужасно». Корне рассказала, как переживает поражения

Французская теннисистка Ализе Корне рассказала, как ей удаётся справляться с негативными эмоциями, которые вызывают поражения. 59-я ракетка мира призналась, что не сдерживает эмоции.

«Возвращаешься в раздевалку, плачешь в душе, чувствуешь себя ужасно. Но мы привыкли к этому. Понимаете, мы периодически проигрываем ещё с юных лет. Поэтому мы живём с этим чувством, очень быстро переступаем через это. В этом и заключается сила теннисиста.

Думаю, что это помогает нам и в повседневной жизни. Ведь мы быстро отходим от падений и неудач. Поднимаемся и идём дальше», — цитирует Корне Tennis World USA.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.