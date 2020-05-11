Дядя Надаля: Рафа и Федерер показали на практике, каким должно быть соперничество

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился своим мнением о конкуренции племянника с Роджером Федерром, представляющим Швейцарию.

«Я думаю, что Надаль и Федерер принесли большую пользу спорту. Мне не нравится конкуренция за пределами корта, не нравится ненависть. Я думаю, что Рафа и Роджер показали на практике, каким должно быть соперничество. Конкуренция должна быть на корте, но после окончания матча всё это кончается.

Каким хочется увидеть своего главного конкурента? Побеждённым, но не раздавленным», — цитирует Надаля Tennis World USA со ссылкой на радио Super Deportivo.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.