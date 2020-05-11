«Я не пытаюсь проповедовать». Джокович ответил на критику теории влияния эмоций на воду

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на критику, с которой он столкнулся после прямого эфира в «Инстаграме» с Шервином Джафари, главой компании Cymbiotika, производящей биодобавки. Во время прямого эфира Джокович заявил, что вода реагирует на эмоции и мысли человека.
«Есть взаимосвязь между твоими мыслями и водой, которую пьёшь. Я становился свидетелем того, как люди с помощью молитвы и позитивных мыслей превращали вредную пищу или грязную воду в чистый и даже лечащий продукт», — сказал тогда Джокович.
После эфира многие пользователи раскритиковали Новака, но серб подчеркнул, что всего лишь делился своим мнением и собственным опытом, не пытаясь убеждать людей в чём-то.
«Я лишь говорю о своём восприятии мира. Я не проповедую, не пытаюсь в чём-то убедить», — сказал Джокович во время очередного прямого эфира в «Инстаграме».
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