Макинрой: думаю, Маррей может вновь оказаться в топ-15 рейтинга

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился своим мнением о перспективах британца Энди Маррея, которого в последние годы мучают травмы. Как считает Макинрой, Маррей уже не сможет составить конкуренцию Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру.
«Думаю, он может приблизиться к своей лучшей игре, но ему будет сложно вернуться на прежний уровень. На тот уровень, который соответствует игре Федерера, Надаля и Джоковича. Думаю, Маррей может вновь оказаться в топ-20 или топ-15. Когда он вернулся на корт и начал выигрывать турниры на крытых кортах, это было хорошим знаком», — цитирует Макинроя BBC.
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.
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