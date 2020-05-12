«Моя героиня». В. Уильямс и Кирьос поддержали 620-ю ракетку мира, обратившуюся к Тиму

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс, австралийский теннисист Ник Кирьос и другие поддержали 620-ю ракетку мира из Алжира Инес Иббу, которая обратилась к австрийцу Доминику Тиму.

Тим резко высказался об идее поддержать низкорейтинговых теннисистов финансово во время пандемии коронавируса. Иббу записала видеообращение к австрийцу, в котором рассказала о сложностях жизни низкорейтинговых теннисистов из африканских стран.

«Уважение», — написал Кирьос в комментариях к публикации. Позже Иббу поблагодарила австралийца в «сториз», на что он ответил: «Продолжай делать своё дело, я всегда готов тебе помочь».

Винус Уильямс также прокомментировала пост: «Моя героиня».

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля.