Квитова и Стрыцова провели первую совместную тренировку после паузы

Двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова и вторая ракетка мира в парном разряде Барбора Стрыцова провели первую тренировку после карантина. Квитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию спортсменок.
«Так хорошо снова увидеть тебя, Барбора, а ещё лучше — сыграть с тобой в теннис», — написала Квитова.
Посмотреть фотографию можно на странице Петры Квитовой в «Инстаграме».
Квитова — победительница 27 турниров WTA в одиночном разряде. Помимо этого Квитовой удалось шесть раз выиграть Кубок Федерации в составе национальной сборной Чехии и стать бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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