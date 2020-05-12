Квитова и Стрыцова провели первую совместную тренировку после паузы

Двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова и вторая ракетка мира в парном разряде Барбора Стрыцова провели первую тренировку после карантина. Квитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию спортсменок.

«Так хорошо снова увидеть тебя, Барбора, а ещё лучше — сыграть с тобой в теннис», — написала Квитова.

Посмотреть фотографию можно на странице Петры Квитовой в «Инстаграме».

Квитова — победительница 27 турниров WTA в одиночном разряде. Помимо этого Квитовой удалось шесть раз выиграть Кубок Федерации в составе национальной сборной Чехии и стать бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.