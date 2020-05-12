Даяна Ястремская показала, как проходят её тренировки на пляже

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео. Теннисистка показала, как тренируется на пляже во время приостановки сезона.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018 году — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.