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Дядя Надаля назвал лучшего спортсмена в истории, и это не Рафаэль

Дядя Надаля назвал лучшего спортсмена в истории, и это не Рафаэль
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, кого считает лучшим спортсменом в истории. Им оказался нападающий «Барселоны» аргентинец Лионель Месси.

«В прошлом молодые игроки могли тебя вытеснить, но сегодня им не хватает решимости. Если они играют хорошо – всё в порядке. А если плохо, они говорят: «Увидимся на следующей неделе».

Надаль, Джокович и Федерер побеждают и когда играют хорошо, и когда играют плохо. В этом отличие великих: они побеждают даже тогда, когда не настал их черёд.

В случае с Месси я никогда не видел, чтобы кто-то делал то, что он делает. Мои дети – его фанаты, они всегда показывают мне видео с ним. Он — лучший спортсмен в истории», — приводит слова Тони AS.

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