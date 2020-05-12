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Сёдерлинг назвал игроков, которые могут составить конкуренцию Надалю на «Ролан Гаррос»

Сёдерлинг назвал игроков, которые могут составить конкуренцию Надалю на «Ролан Гаррос»
Теннис / ATP 0

Бывший шведский теннисист Робин Сёдерлинг поделился ожиданиями от розыгрыша «Ролан Гаррос». Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесён на осень. При этом до сих пор неизвестно, состоится ли он в 2020 году. Несмотря на неопределённость, Сёдерлинг назвал фаворитов турнира.

«Конечно, турнир будет совершенно иным. Но Рафа на грунте всегда хорош, неважно, будет ли турнир в июне или сентябре. Если он здоров, он будет фаворитом.

Думаю, есть пара теннисистов, способных выиграть «Ролан Гаррос». На мой взгляд, Доминик Тим и Новак Джокович могут добиться успеха на грунте. Но удивительно, что Рафа по-прежнему считается фаворитом на грунте. Не могу поверить, что прошло уже 11 лет с тех пор, когда я победил его на «Ролан Гаррос». Это ещё одно доказательство того, насколько он хорош.

Рафа выиграл «Ролан Гаррос» впервые ещё в 2005 году. И он по-прежнему является фаворитом. Если пауза в сезоне продлится недолго, она поможет Рафе и Роджеру Федереру восстановиться. Пауза даже может им помочь продлить карьеры», — цитирует Сёдерлинга BBC.

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