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Элина Свитолина поблагодарила маму за строгость в воспитании

Элина Свитолина поблагодарила маму за строгость в воспитании
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина в День матери рассказала о роли своей мамы в достижении успехов. По словам спортсменки, она бы не достигла таких высот без активного участия матери.

«Моя мама воспитывала меня в строгости. Она понимала, насколько важную роль играет дисциплина в спорте и достижении результатов. Со временем я поняла, что такой жёсткий подход помог мне. Дисциплина и воля — компоненты успеха в профессиональном спорте. И эти качества у меня были с детства.

Моя мама всегда меня поддерживала. И это очень важно, особенно в теннисе, учитывая, сколько времени мы проводим в поездках и на турнирах вдали от друзей и семьи. Теннис — тяжёлый вид спорта. Практически каждую неделю проигрываешь. Это сложно. Моя мама продолжает давать мне силы и веру, что помогает мне становиться лучше», — цитирует Свитолину Tennis World USA.

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