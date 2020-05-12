«Спасибо за эту причёску-горшок». Бушар шутливо поздравила маму с праздником

Канадская теннисистка Эжени Бушар поздравила свою маму с Днём матери. Спортсменка опубликовала архивное фото с мамой в своём «твиттере».

«Счастливого Дня матери, мама! Люблю тебя навсегда! Спасибо за всё. Особенно за эту причёску-горшок», — написала Бушар в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» канадской теннисистки.

Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году теннисистка добралась до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В настоящее время Эжени занимает 332-е место в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.

Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.