«Спасибо за эту причёску-горшок». Бушар шутливо поздравила маму с праздником

Канадская теннисистка Эжени Бушар поздравила свою маму с Днём матери. Спортсменка опубликовала архивное фото с мамой в своём «твиттере».
«Счастливого Дня матери, мама! Люблю тебя навсегда! Спасибо за всё. Особенно за эту причёску-горшок», — написала Бушар в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» канадской теннисистки.
Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году теннисистка добралась до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В настоящее время Эжени занимает 332-е место в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.
Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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