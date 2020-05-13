С. Уильямс — лучшая теннисистка за последние 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20
Официальный сайт WTA опубликовал рейтинг теннисисток, которым удалось набрать наибольшее количество очков, начиная с сезона 2010 года.
Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс. На втором месте расположилась представительница Чехии Петра Квитова. Замкнула лидирующую тройку румынка Симона Халеп. В топ-10 также вошли Анжелика Кербер (Германия), Виктория Азаренко (Беларусь), Каролина Плишкова (Чехия), Саманта Стосур (Австралия), Элина Свитолина (Украина), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Винус Уильямс (США).
Лучшей среди российских теннисисток стала Светлана Кузнецова, которая заняла 12-е место. Анастасия Павлюченкова расположилась на 14-м месте. Мария Шарапова, которая завершила спортивную карьеру, не вошла в топ-20 по этому показателю.
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