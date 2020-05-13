Навратилова: на месте Серены Уильямс сходила бы с ума из-за приостановки сезона

Бывшая чешская теннисистка Мартина Навратилова поделилась мнением о влиянии на возрастных спортсменов паузы в теннисном сезоне, вызванной пандемией коронавируса.
«Для таких игроков, как Роджер Федерер и Серена Уильямс, приостановка сезона привела к потере времени. Особенно это актуально для Серены. Уимблдон был её шансом сравняться с рекордом Маргарет Корт. У Серены в активе 23 титула на турнирах «Большого шлема», она пытается выиграть 24-й или даже 25-й титул.
Она теряет возможности, ведь не становится более молодой. Если бы я была на её месте, просто сходила бы с ума, что не могу играть.
Да, все теннисисты находятся в одной лодке, но для более возрастных игроков, Федерера, Рафы Надаля и, особенно, Серены, это более сложно, нет никаких сомнений», — цитирует Навратилову Sports Mole со ссылкой на Laureus.com.
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