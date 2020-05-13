«Ночи в Дохе». Анастасия Павлюченкова опубликовала фото в вечернем платье
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка поделилась фотографиями в вечернем платье, которые были сделаны в Дохе (Катар).
«Ночи в Дохе», — подписала фото Павлюченкова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Павлюченковой.
Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Из-за пандемии организаторы уже объявили об отмене Уимблдона. На осень был перенесён «Ролан Гаррос». При этом до сих пор неизвестно, состоится ли US Open. Многие теннисисты полагают, что в 2020 году теннисный сезон уже не возобновится.
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