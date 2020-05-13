Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Клянусь! Я тренировалась». Потапова устроила яркую фотосессию в голубом топе

«Клянусь! Я тренировалась». Потапова устроила яркую фотосессию в голубом топе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Россиянка сфотографировалась на траве в спортивной одежде.

«Клянусь! Я тренировалась», — подписала запись теннисистка.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Потаповой.

Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Из-за пандемии организаторы уже объявили об отмене Уимблдона. На осень был перенесён «Ролан Гаррос». При этом до сих пор неизвестно, состоится ли US Open. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.

Потапова занимает 38-е место в рейтинге WTA.

Анастасия Потапова: заканчиваю неделю, стоя в планке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020