«Клянусь! Я тренировалась». Потапова устроила яркую фотосессию в голубом топе

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Россиянка сфотографировалась на траве в спортивной одежде.

«Клянусь! Я тренировалась», — подписала запись теннисистка.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Потаповой.

Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Из-за пандемии организаторы уже объявили об отмене Уимблдона. На осень был перенесён «Ролан Гаррос». При этом до сих пор неизвестно, состоится ли US Open. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.

Потапова занимает 38-е место в рейтинге WTA.