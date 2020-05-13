«Клянусь! Я тренировалась». Потапова устроила яркую фотосессию в голубом топе

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Россиянка сфотографировалась на траве в спортивной одежде.
«Клянусь! Я тренировалась», — подписала запись теннисистка.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Потаповой.
Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Из-за пандемии организаторы уже объявили об отмене Уимблдона. На осень был перенесён «Ролан Гаррос». При этом до сих пор неизвестно, состоится ли US Open. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. В общей сложности в мире зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. Уже более 293 тыс. человек умерли.
Потапова занимает 38-е место в рейтинге WTA.
- 13 мая 2020
-
14:10
-
12:57
-
12:37
-
11:01
-
10:48
-
01:59
- 12 мая 2020
-
23:18
-
22:17
-
18:41
-
16:23
-
15:51
-
15:48
-
14:18
-
13:57
-
11:28
-
10:45
-
09:19
-
00:44
-
00:17
- 11 мая 2020
-
23:38
-
22:49
-
21:53
-
21:01
-
19:30
-
19:22
-
18:31
-
17:49
-
16:55
-
15:27
-
14:16
-
13:23
-
12:36
-
11:45
-
11:23
-
10:23