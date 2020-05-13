В Германии 14 мая стартует очередной турнир, в нём сыграет Алексей Ватутин

Завтра, 14 мая, в Германии стартует третий выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series. Одним из участников турнира станет россиянин Алексей Ватутин.
На первом этапе 12 игроков-участников распределят на две подгруппы по шесть человек в каждой. На групповом этапе Ватутин сыграет с австралийцем Рамизом Джунаидом, британцем Яном Хоински, ливанцем Беньямином Хассаном и немцами Янником Ханфманом и Константином Шмитцем. Ханфман выиграл первый выставочный турнир этой серии, а Хоински — второй.
По итогам этого раунда игроков разводят на три группы по четыре человека, где разыграют места с 1-го по 4-е, с 5-го по 8-е и с 9-го по 12-е.
Ранее власти Германии ослабили карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Именно Tennis Point Exhibition Series стал первым турниром по теннису, проведённым во время пандемии.
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