«Рождение моей маленькой мечты». Даяна Ястремская записала собственную песню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка сообщила, что записала дебютную песню.

«Многомерность или тысячи меня. Иногда мы думаем, что никогда не перешагнём черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты! Когда-то мне казалось, что петь — это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой МЕНЯ! Мечтайте и верьте в свои силы. Благодарю всех причастных за поддержку и профессионализм», — написала Ястремская в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» украинской теннисистки.

Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018 году — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.