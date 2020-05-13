Надаль: 2020 год потерян для тенниса. Сейчас меня больше волнует Australian Open 2021
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не видит реальных предпосылок для полноценного возобновления теннисных соревнований в 2020 году.
«В настоящий момент меня больше беспокоит Открытый чемпионата Австралии — 2021, чем те турниры, которые могут пройти в 2020 году. Думаю, что текущий год для тенниса практически потерян. Надеюсь, что в следующем году я смогу начать играть в полную силу.
Да, сложно обманывать в этой ситуации — мы все теряем год карьеры. В 33-34 года это ещё более ценно, чем в 20, когда впереди у тебя ещё долгая карьера. Тем не менее я не вижу теннис в условиях пандемии — логистические проблемы создают слишком много препятствий для проведения турниров», — цитирует Надаля ESPN.
Надаль: не знаю, увидите ли вы меня на «Ролан Гаррос» в этом году. Но карьеру не завершаю
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