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«Подсел ко мне и отказался уходить». Серена Уильямс — о знакомстве с мужем Оганяном

«Подсел ко мне и отказался уходить». Серена Уильямс — о знакомстве с мужем Оганяном
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс поведала, при каких обстоятельствах познакомилась с нынешним мужем, Алексисом Оганяном.

«Путешествие началось 5 или 6 лет назад в Риме. Я сидела за столом в ресторане, и он подсел ко мне. Попросила его уйти, но он отказался. Мне показалось, что это судьба. Спросила, любит ли он трюфели, он ответил „да“. В конце концов и я сказала ему „да“. И вот мы здесь… 5 или 6 лет спустя», — написала Серена на своей странице в "Инстаграме".

1 сентября 2017 года у Серены и Алекиса родилась дочь Олимпия. 16 ноября 2017-го после двух лет отношений Уильямс и Оганян поженились. Алексис — сооснователь сайта Reddit.

В настоящее время 38-летняя Серена Уильямс — девятая ракетка мира.

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