«Подсел ко мне и отказался уходить». Серена Уильямс — о знакомстве с мужем Оганяном

Американская теннисистка Серена Уильямс поведала, при каких обстоятельствах познакомилась с нынешним мужем, Алексисом Оганяном.



«Путешествие началось 5 или 6 лет назад в Риме. Я сидела за столом в ресторане, и он подсел ко мне. Попросила его уйти, но он отказался. Мне показалось, что это судьба. Спросила, любит ли он трюфели, он ответил „да“. В конце концов и я сказала ему „да“. И вот мы здесь… 5 или 6 лет спустя», — написала Серена на своей странице в "Инстаграме".



1 сентября 2017 года у Серены и Алекиса родилась дочь Олимпия. 16 ноября 2017-го после двух лет отношений Уильямс и Оганян поженились. Алексис — сооснователь сайта Reddit.

В настоящее время 38-летняя Серена Уильямс — девятая ракетка мира.