«Подсел ко мне и отказался уходить». Серена Уильямс — о знакомстве с мужем Оганяном
Американская теннисистка Серена Уильямс поведала, при каких обстоятельствах познакомилась с нынешним мужем, Алексисом Оганяном.
«Путешествие началось 5 или 6 лет назад в Риме. Я сидела за столом в ресторане, и он подсел ко мне. Попросила его уйти, но он отказался. Мне показалось, что это судьба. Спросила, любит ли он трюфели, он ответил „да“. В конце концов и я сказала ему „да“. И вот мы здесь… 5 или 6 лет спустя», — написала Серена на своей странице в "Инстаграме".
1 сентября 2017 года у Серены и Алекиса родилась дочь Олимпия. 16 ноября 2017-го после двух лет отношений Уильямс и Оганян поженились. Алексис — сооснователь сайта Reddit.
В настоящее время 38-летняя Серена Уильямс — девятая ракетка мира.
- 13 мая 2020
-
23:29
-
20:52
-
18:26
-
16:42
-
15:39
-
14:10
-
12:57
-
12:37
-
11:01
-
10:48
-
01:59
- 12 мая 2020
-
23:18
-
22:17
-
18:41
-
16:23
-
15:51
-
15:48
-
14:18
-
13:57
-
11:28
-
10:45
-
09:19
-
00:44
-
00:17
- 11 мая 2020
-
23:38
-
22:49
-
21:53
-
21:01
-
19:30
-
19:22
-
18:31
-
17:49
-
16:55
-
15:27
-
14:16
Партнерский контент