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Потапова — о танцах Касаткиной: Дашка — красотка. Даже такое изобразить — нужно уметь

Потапова — о танцах Касаткиной: Дашка — красотка. Даже такое изобразить — нужно уметь
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала увлечение соотечественницы, Дарьи Касаткиной, социальными сетями, а также рассказала об отношении к пандемии коронавируса и паузе в теннисном сезоне.

"Танцы Дарьи Касаткиной на видео в «Инстаграм»? Она танцует хорошо обычно. Чтобы даже такое изобразить, нужно уметь. Это здорово и круто, Дашка — красотка.

Я мало сижу в социальных сетях, нахожу новые хобби, придумываю новые блюда, готовлю. Нет такого, чтобы из-за карантина стала больше времени проводить в социальных сетях.

Энергии много. Как только выйду на корт, будем с командой делать план подготовки. Это не будет поставлено на то, чтобы меня «убить», но будем тренироваться, что-то дорабатывать", — цитирует уроженку Саратова «Матч ТВ».

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