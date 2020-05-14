Тайсон назвал Джоковича своим фаворитом

Легендарный боксёр Майк Тайсон назвал первую ракетку мира серба Новака Джоковича своим любимым теннисистом.
«Мой фаворит сейчас — Новак Джокович. Когда он в порядке, мне очень нравится смотреть его матчи. Я уважаю его за то, как он научился обыгрывать таких ребят, как Надаль и Федерер, и за то, как вернулся в тур после травмы. Он настоящий боец», — сказал Тайсон в интервью Essentially Sports.
На старте нынешнего сезона Новак выиграл 18 матчей из 18, завоевав два личных титула — на Australian Open и в Дохе, — а также завоевав в составе сборной Сербии первый в истории ATP Cup. Сезон был прерван в первой половине марта из-за пандемии коронавируса и возобновится не раньше середины июля, хотя многие опасаются, что международных теннисных турниров с рейтинговыми очками в этом году больше вовсе не будет.
- 14 мая 2020
-
12:58
-
10:53
-
09:58
- 13 мая 2020
-
23:29
-
20:52
-
18:26
-
16:42
-
15:39
-
14:10
-
12:57
-
12:37
-
11:01
-
10:48
-
01:59
- 12 мая 2020
-
23:18
-
22:17
-
18:41
-
16:23
-
15:51
-
15:48
-
14:18
-
13:57
-
11:28
-
10:45
-
09:19
-
00:44
-
00:17
- 11 мая 2020
-
23:38
-
22:49
-
21:53
-
21:01
-
19:30
-
19:22
-
18:31
-
17:49