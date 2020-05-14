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Тайсон назвал Джоковича своим фаворитом

Тайсон назвал Джоковича своим фаворитом
Теннис / ATP 0

Легендарный боксёр Майк Тайсон назвал первую ракетку мира серба Новака Джоковича своим любимым теннисистом.

«Мой фаворит сейчас — Новак Джокович. Когда он в порядке, мне очень нравится смотреть его матчи. Я уважаю его за то, как он научился обыгрывать таких ребят, как Надаль и Федерер, и за то, как вернулся в тур после травмы. Он настоящий боец», — сказал Тайсон в интервью Essentially Sports.

На старте нынешнего сезона Новак выиграл 18 матчей из 18, завоевав два личных титула — на Australian Open и в Дохе, — а также завоевав в составе сборной Сербии первый в истории ATP Cup. Сезон был прерван в первой половине марта из-за пандемии коронавируса и возобновится не раньше середины июля, хотя многие опасаются, что международных теннисных турниров с рейтинговыми очками в этом году больше вовсе не будет.

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