Осака выразила сожаление по поводу своей стеснительности

Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала, над чем работает во время паузы в теннисных соревнованиях, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.
«Думаю, люди знают, что я очень стеснительная. Хочу во время карантина поразмышлять обо всём. Я много о чём сожалею и часто думаю об этом перед сном. В первую очередь о том, что я не говорю того, что думаю. Мне хотелось бы быть увереннее и чаще высказывать свои мысли.
Ещё мне хочется уделить это время изучению чего-то нового. Почти уверена, что больше у меня никогда в жизни не будет так много свободного времени. А как играть в теннис, я в любом случае не забуду. Не хочу сейчас тренироваться по пять часов в день — так можно „выгореть“ к моменту, когда начнутся турниры, учитывая, что срок их возобновления неизвестен», — приводит слова Осаки The Age.
Незадолго до этого Осака в «Твиттере» вспомнила момент встречи с известным репером Jay-Z. Он сам заговорил с японкой, но та слишком нервничала и на все вопросы давала односложные ответы. Вскоре Jay-Z спросил, стесняется ли она, Наоми ответила «да», и после этого, по её словам, беседа заглохла, что очень расстроило Наоми.
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