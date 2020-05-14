Калинская: в США нет системы пропусков, а недавно открыли парки и теннисные корты

Россиянка Анна Калинская, которая сейчас находится в США, сравнила разницу в режимах изоляции там и в России, а также выразила надежду на то, что эта пауза в спорте пойдёт ей на пользу.



«Я стараюсь мыслить позитивно, думаю, эта пауза может пойти мне на пользу. В последнее время я часто болела, а этот перерыв даёт мне возможность хорошенько отдохнуть, набраться сил и поправить здоровье. Различия в ограничительных мерах в США и России точно есть. Здесь нет системы пропусков, можно гулять днём без ограничений по времени, но при этом, конечно, необходимо соблюдать дистанцию и санитарные меры предосторожности.



Совсем недавно открыли парки и теннисные корты. Полиция внимательно следит, чтобы люди носили маски, если они не занимаются спортом. С прошлой недели я возобновила тренировки на корте. Находиться на нём одновременно могут только два человека. Пока буду заниматься так, чтобы поддерживать форму. Надеюсь, в августе сезон возобновится, я всегда верю в лучшее. Абсолютно убеждена, что будет очень интересно!» — рассказала Калинская в интервью официальному сайту Федерации тенниса России.

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