Навратилова: очень хочется сесть на самолёт и просто потрогать траву Уимблдона

Легенда тенниса Мартина Навратилова, один из самых успешных игроков в одиночном и парном разрядах за всю историю этого вида спорта, рассказала о своей любви к Уимблдону. Она выигрывала этот турнир 9 раз в одиночном разряде, 7 раз в женском парном и 4 раза в миксте, причём последнюю победу в миксте одержала в 2003-м, когда ей было 46 лет.
«Раньше турниры „Большого шлема“ останавливались только из-за мировых войн, а теперь у нас эта пандемия. Главный старт для большинства теннисистов — Уимблдон, его предвкушают уже во время Рождества. Я выступала там с того момента, как мне исполнилось 16 лет, да и после завершения карьеры приезжала каждый год, ни разу не пропустив его. Теперь будет год без Уимблдона. Честно, мне очень хочется сесть на самолёт и просто потрогать там траву, быть у самих кортов.
Мы с Борисом Беккером много говорили о любви к Уимблдону. Думаю, он помогает осознать роскошь нашего вида спорта, то, насколько нам повезло. Уимблдон всё ещё занимает большую часть в нашей жизни», — сказала Навратилова в интервью Laureus.com.
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