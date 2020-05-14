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Роддик: мама Джоковича не должна называть Федерера высокомерным, нельзя так набрасываться

Роддик: мама Джоковича не должна называть Федерера высокомерным, нельзя так набрасываться
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open 2003 американец Энди Роддик остался не слишком доволен высказыванием матери серба Новака Джоковича, Дианы, о якобы имеющейся у швейцарца Роджера Федерера высокомерности.

«Это точно лишнее, нельзя вот так набрасываться на человека. Возьмись я описывать Федерера, слово „высокомерный“ не вошло бы в число первых 6000 слов, которые я использовал бы. Лично я считаю, что Джокович и его семья высказывали ряд мыслей, вызывающих беспокойство. Среди них — высказывание о возможности превратить токсичную воду в чистую силой мысли. И это лишь одна из тревожных мыслей.

Но моё личное несогласие с человеком в тех или иных вопросах не мешает мне считать его дружелюбным и не умаляет всех его достижений на корте. Новак вполне может стать лучшим в истории, пусть я и не согласен с ним в некоторых вещах», — сказал Роддик во время сессии вопросов и ответов с Tennis Channel, на котором он работает.

Мать Джоковича назвала Федерера высокомерным
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