Роддик: мама Джоковича не должна называть Федерера высокомерным, нельзя так набрасываться

Бывшая первая ракетка мира, чемпион US Open 2003 американец Энди Роддик остался не слишком доволен высказыванием матери серба Новака Джоковича, Дианы, о якобы имеющейся у швейцарца Роджера Федерера высокомерности.
«Это точно лишнее, нельзя вот так набрасываться на человека. Возьмись я описывать Федерера, слово „высокомерный“ не вошло бы в число первых 6000 слов, которые я использовал бы. Лично я считаю, что Джокович и его семья высказывали ряд мыслей, вызывающих беспокойство. Среди них — высказывание о возможности превратить токсичную воду в чистую силой мысли. И это лишь одна из тревожных мыслей.
Но моё личное несогласие с человеком в тех или иных вопросах не мешает мне считать его дружелюбным и не умаляет всех его достижений на корте. Новак вполне может стать лучшим в истории, пусть я и не согласен с ним в некоторых вещах», — сказал Роддик во время сессии вопросов и ответов с Tennis Channel, на котором он работает.
- 14 мая 2020
-
18:35
-
18:05
-
17:46
-
17:34
-
16:12
-
15:44
-
12:58
-
10:53
-
09:58
- 13 мая 2020
-
23:29
-
20:52
-
18:26
-
16:42
-
15:39
-
14:10
-
12:57
-
12:37
-
11:01
-
10:48
-
01:59
- 12 мая 2020
-
23:18
-
22:17
-
18:41
-
16:23
-
15:51
-
15:48
-
14:18
-
13:57
-
11:28
-
10:45
-
09:19
-
00:44
-
00:17
- 11 мая 2020
-
23:38
-
22:49