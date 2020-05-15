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Иванишевич: если Кирьос не выиграет ТБШ, это будет потеря для всего тенниса

Иванишевич: если Кирьос не выиграет ТБШ, это будет потеря для всего тенниса
Теннис / ATP 0

Экс вторая ракетка мира из Хорватии Горан Иванишевич рассказал о своём отношении к австралийцу Нику Кирьосу.

«Ник испытывает какие-то глубокие личные проблемы. Я понимаю это. Он зачастую борется с кучей людей, пытается им доказать недоказуемое.

Что касается его таланта, то нет даже смысла это обсуждать, ведь Кирьос является одним из главных талантов. Он может победить где угодно и кого угодно. Выиграть ТБШ? Он может сделать и это.

Я считаю, что у него лучшая подачу в туре. С мячом он может делать всё что угодно. Он прогрессирует и, если не изменится в плане психологии, однажды пожалеет об этом. Если он не выиграет в итоге мэйджор, это станет потерей для всего тенниса», — заявил Иванишевич во время стрима на официальном канале Australian Open в YouTube.

В настоящее время Кирьос является 40-й ракеткой мира. Его лучшими результатами на ТБШ являются четвертьфиналы Australian Open (2015) и Уимблдона (2014).

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