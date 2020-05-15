Свитолина выложила новое видео с танцами. На этот раз украинка — в коротких топе и шортах

Украинка Элина Свитолина выложила очередную запись танцев на свою страницу в «Инстаграме». Теннисистка, с прошлого года находящаяся в отношениях с французом Гаэлем Монфисом, регулярно выкладывает креативные видеоролики, в том числе совместные с Гаэлем. На этот раз 25-летняя теннисистка самостоятельно станцевала под песню Beyonce — Baby Boy.

Видео доступно в «инстаграме» Элины Свитолиной.



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).



Ранее Свитолина высказала мнение по поводу сроков возобновления сезона. Украинка считает, что играть можно будет не раньше осени — в конце сентября или в октябре этого года.