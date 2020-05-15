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Свитолина выложила новое видео с танцами. На этот раз украинка — в коротких топе и шортах

Свитолина выложила новое видео с танцами. На этот раз украинка — в коротких топе и шортах
Теннис / WTA 0

Украинка Элина Свитолина выложила очередную запись танцев на свою страницу в «Инстаграме». Теннисистка, с прошлого года находящаяся в отношениях с французом Гаэлем Монфисом, регулярно выкладывает креативные видеоролики, в том числе совместные с Гаэлем. На этот раз 25-летняя теннисистка самостоятельно станцевала под песню Beyonce — Baby Boy.

Видео доступно в «инстаграме» Элины Свитолиной.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

Ранее Свитолина высказала мнение по поводу сроков возобновления сезона. Украинка считает, что играть можно будет не раньше осени — в конце сентября или в октябре этого года.

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