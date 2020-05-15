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Ватутин дебютировал на выставочном турнире в Германии с двух поражений

Ватутин дебютировал на выставочном турнире в Германии с двух поражений
Теннис / ATP 0

В Германии стартовал очередной выставочный турнир. Участие в турнире Tennis Point Exhibition Series-3 принимает и россиянин Алексей Ватутин.

Старт на турнире для Ватутина получился неудачным. В первый день соревнований он провёл два матча и оба проиграл. Ватутин уступил австралийцу Рамизу Джунаиду со счётом 4:2, 1:4, 2:4. С таким же счётом он проиграл и британцу Яну Хоински.

Турнирная таблица

На первом этапе 12 игроков-участников распределили на две подгруппы по шесть человек в каждой. На групповом этапе Ватутин также сыграет с ливанцем Беньямином Хассаном и немцами Янником Ханфманом и Константином Шмитцем. Ханфман выиграл первый выставочный турнир этой серии, а Хоински — второй.

По итогам этого раунда игроков разводят на три группы по четыре человека, где разыграют места с 1-го по 4-е, с 5-го по 8-е и с 9-го по 12-е.

Ранее власти Германии ослабили карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Именно Tennis Point Exhibition Series стал первым турниром по теннису, проведённым во время пандемии.

Tennis Point Exhibition Series-3. Группа A
14 мая 2020, четверг. 18:45 МСК
Алексей Ватутин
Россия
Алексей Ватутин
А. Ватутин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		1 2
2 		4 4
         
Ян Хоински
Великобритания
Ян Хоински
Я. Хоински
Tennis Point Exhibition Series-3. Группа A
14 мая 2020, четверг. 14:50 МСК
Алексей Ватутин
Россия
Алексей Ватутин
А. Ватутин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		1 2
2 		4 4
         
Рамиз Джунаид
Австралия
Рамиз Джунаид
Р. Джунаид
В Германии 14 мая стартует очередной турнир, в нём сыграет Алексей Ватутин
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